Emergenza acqua: la Gori chiude i rubinetti, si allunga la lista dei Comuni

E' emergenza idrica in provincia di Salerno. Dopo una prima comunicazione inviata il 3 luglio, la GORI comunica un piano manutenzione per risparmiare 10 miliardi di litri di acqua l’anno, articolato in una serie di interventi di ottimizzazione alla rete che prevedono, un calendario di interruzioni della fornitura idrica (per un massimo di 5 ore per ciascun utente) da lunedì 8 luglio ai primi giorni di agosto.

Il vasto territorio coinvolto

Interessati i Comuni di Angri, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, San Marzano sul Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino.

A Fisciano

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica dalle 09:30 alle 15:30 di mercoledì 10 luglio 2019, nelle seguenti zone del comune di Fisciano: Via Antinori, Via dei Ramai, Via Della Libertà, Via Isolella, Via I Maggio, Località Riosecco, Piazza E. A. Mario, Via Roma, Via Sabatini, Via Pasquale Vittoria, Corso San Vincenzo Ferreri, Via Cappella, Piazza Alcide De Gasperi, Via Mandani, Piazza Umberto I, Via Rio Secco di Canfora, Via Giuseppe De Falco, Contrada Mandani, Strada Provinciale 91, Via Pietro Sessa, Via Palmieri, Vicolo Pendino, Viale Della Rimembranza ed in tutte le traverse della zona