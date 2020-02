Emergenza ambientale tra Pellezzano e Salerno, allarme rientrato

Si pronuncia anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, sull'allarme ambientale al confine tra Pellezzano e Salerno. Nella fabbrica delle ex Cotoniere, da alcuni bidoni, sono state rilasciate sostanze nocive nella notte. Come reso noto sul posto fino alle 4 del mattino anche i sindaci di Pellezzano Francesco Morra e di Salerno Vincenzo Napoli. Da Palazzo di Città di Pellezzano, è stata diffusa una nota stampa per far sapere che l'allarme risulta rientrato. Nell’ex deposito annesso alla fabbrica denominata “Cotoniere” in via dei Greci, alcune persone presenti nella sala giochi situata in zona, hanno allertato i vigili del fuoco nel momento in cui hanno iniziato a percepire forti esalazioni maleodoranti (tipo ammoniaca) di non precisa provenienza. A seguito delle verifiche effettuate dal personale dei caschi rossi intervenuti sul posto si è localizzato il punto di emissione in corrispondenza di un ex deposito dismesso, contenente rifiuti di vario genere, di proprietà de “Le Cotoniere s.p.a.” ed in corso di bonifica dal luglio del 2018 a cura della ditta SO.GE.RI. s.rl., come riscontrato dai dati riportati nel cartello di cantiere esposto erroneamente nel Comune di Salerno. Nel deposito in questione sono stati rinvenuti diversi fusti di materiale etichettato come pericoloso, alcuni dei quali riversi al suolo, ed una vasca di circa 20 metri cubi contenente un materiale non identificabile da cui provenivano la maggior parte delle esalazioni maleodoranti.

I valori delle sostanze

Con il supporto del nucleo NBCR Regionale VVF sono stati effettuati rilievi campali escludendo la presenza di sostanze infiammabili ed esplosive, riscontrando invece la presenza di valori elevati di sostanze organiche volatili. Utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla ditta, nel frattempo giunta sul posto, si è proceduto ad inertizzare il materiale presente nella vasca mediante versamento di sabbia e materiale assorbente. A seguito della operazione, i valori delle sostanze organiche si sono abbassati di circa 100 volte.

Parla il sindaco Morra

“Al momento, possiamo comunicare rientrato l’allarme che si è creato nella serata di ieri. Un ringraziamento va rivolto alle persone che hanno lanciato l’allarme, ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alle polizie municipali, alla Prefettura, all’Arpac e ai volontari delle Protezioni Civili che sono immediatamente intervenuti per verificare cosa fosse accaduto. Una volta individuata la presenza di questi barili che si sono rovesciati rilasciando sostanze tossiche, è stato effettuato immediatamente un intervento di messa in sicurezza con l’utilizzo di 10 metri cubi di terreno per coprire lo sversamento. Un ringraziamento particolare va anche al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che è stato con me sul posto fino alle 4.00 del mattino per seguire tutte le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre abbiamo informato il magistrato di turno, al quale è affidato il compito di capire cosa sia accaduto al fine di attribuire eventuali responsabilità a soggetti che nel caso avessero provocato quello che poteva diventare un disastro ambientale. L’Arpac, inoltre, continuerà i rilievi per verificare se sono state rilasciate sostanze tossiche anche nel fiume Irno e nel caso, eseguire adeguati interventi di messa in sicurezza. Questo corso d’acqua rientra nella zona Sic e Zps, ragion per cui deve intervenire anche il Ministero competente. Per questa ragione, mi sto occupando personalmente affinchè venga realizzato il piano di gestione per i relativi interventi”.

Continuano, intanto, le verifiche e le attività necessarie al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza.