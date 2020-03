Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Emergenza coronavirus, l'appello della Cisl Giovani Salerno: “Tutti uniti sapremo superare anche questa prova”. La #CislGiovani di #Salerno in questi giorni di prova e sofferenza per la nostra nazione vuole far giungere attraverso questo comunicato la sua vicinanza e la sua reale disponibilità a tutte le persone impegnate nella lotta contro il coronavirus, alle istituzioni e alle forze dell’ordine. In questi giorni dove è diventata forte più che mai l’identità nazionale, ci preme far pervenire la nostra solidarietà a tutti coloro che hanno perso persone care e a tutti coloro che sono in ospedale o responsabilmente a casa in quarantena volontaria. Dal senso di responsabilità di ognuno di noi dipende la vita e il futuro delle persone a noi vicine. Cerchiamo di modificare i nostri stili di vita, evitiamo inutili protagonismi, evitiamo di uscire a tutti i costi, quasi a voler sfidare nemici invisibili. Riscopriamo sapori persi per prepararci a un futuro migliore. Sfidiamo il male con il bene attraverso una rete di messaggi e di solidarietà che vada a beneficio delle persone deboli e in pericolo. Siamo stati, siamo e saremo per il mondo intero la luce: con le nostre intelligenze, con le nostre operosità e con il nostro essere popolo dell’accoglienza e del bene. Siamo fiduciosi che quando tutto finirà la nostra Salerno, la nostra Campania, la nostra Italia saranno più forti, rendendoci più uniti e più prodighi all’impegno collettivo. È nostra premura dimostrare vicinanza, oggi più che mai, a ogni classe lavorativa. Questo momento così forte, ha reso vulnerabile ogni realtà che ha incontrato sul suo cammino. La stallo che si sta verificando nel mondo del lavoro, ha evidenziato come i lavoratori stessi, che sono i principali protagonisti che mandano avanti questo paese - a partire da chi ogni giorno è impegnato a combattere in prima linea su piano sanitario nazionale - abbiano bisogno di tutele e risorse per la sicurezza. Quanto mai vicini alle necessità di tutti e ciascuno, noi giovani della #Cisl siamo coscienti che tutti insieme e con la collaborazione di tutti, sapremo superare anche questa prova.