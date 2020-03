Emergenza Coronavirus: udienze rinviate, anziana si incatena davanti alla Cittadella

Tra le conseguenze dell'emergenza Coronavirus, anche la sospensione delle udienze presso il Tribunale di Salerno. E, questa mattina, non sono mancati attimi di tensione presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno. Una anziana donna, infatti, si è incatenata su di una sedia, nei pressi della piazza che dà accesso agli uffici, come forma di protesta per il rinvio dell'udienza che interessa suo figlio, a sua detta in attesa da 10 anni circa per presentarsi in tribunale e risolvere la sua questione.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri che hanno calmato la donna, la quale, alla fine, ha desistito e ha posto fino alla sua azione che, tuttavia, ha rattristato tutti i presenti, vista anche l'anziana età della madre dell'imputato.