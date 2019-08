Agropoli: la Croce Bianca chiede aiuto al territorio

Dopo le vicissitudini che hanno visto la sospensione da parte dell’Asl di Salerno di tutte le postazioni della Croce Azzurra di Agropoli, il servizio è restato attivo solo grazie all’utilizzo di una ambulanza della Croce Bianca di Salerno.

La nota

Ecco le dichiarazioni del il Presidente della Croce Bianca, Mazzotti, attraverso la propria pagina facebook: "Ringrazio tutte le persone che hanno permesso di tenere in vita il servizio, lancio un messaggio agli infermieri, ai medici ed ai volontari del posto affinché collaborino per rendersi utili al fine di evitare una interruzione di servizio a discapito dei cittadini di Agropoli e dei numerosi turisti in vacanza nel Cilento. Per gli interessati contattare il seguente numero: 089797593".