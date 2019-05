Sospensione idrica: a Salerno rubinetti a secco per sette ore

Salerno Sistemi comunica l'interruzione dell'approvvigionamento idrico dalle ore 13.30 alle 20.30 di giovedì 9 maggio a Sala Abbagnano, a causa di urgenti lavori di manutenzione in Via Ennio D’ Aniello, in Viale dei Pioppi ed in Viale degli Eucalipti



La mappa

Interruzione nelle seguenti strade e traverse limitrofe: Via E. D’Aniello – Viale degli Eucalipti, Viale dei Pioppi – Viale Parco Sereno,

Viale degli Olmi – Viale delle Querce, Viale del Bosco – Viale delle Acacie, Viale dei Tigli – Viale delle Tamerici.