Sospensione idrica: manca l'acqua a Salerno per sette ore

Lavori di manutenzione urgente in via Ogliara, al civico 33, causano l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 9 alle 16 del 27 agosto. Lo comunica Salerno Sistemi.

Le strade

Ecco le strade coinvolte: via Ogliara, via Cupa del Biacco, via Montestella, via Orefice, via Casa Bruna, via Cupa sotto la Chiesa, via della Sangenella.