Rifiuti in strada: possibile emergenza, parla il Governatore De Luca

Rifiuti accumulati per strada e incendi dei centri di stoccaggio, tra stir saturi ed altre aree riaperte: torna lo spettro dell'emergenza rifiuti nel nostro territorio. A pronunciarsi in merito, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in Aula nel dibattito sulla proposta di legge: "C’è il problema di una possibile emergenza. Non siamo garantiti di fronte a una nuova emergenza e non ce lo possiamo consentire. Se dobbiamo aprire 10 siti di stoccaggio, ne apriremo anche 20".

L'avviso

"Siamo messi in guardia e faremo in modo che non si determini un’emergenza. Le principali criticità arrivano da Napoli, che non è andata avanti di una virgola", ha osservato il Governatore che ha evidenziato la raccolta a singhiozzo dei rifiuti, prima a Battipaglia nel Salernitano, poi a San Vituliano e Caivano nel Napoletano. "Evitiamo problemi di fantasie ideologiche, ma è chiaro che dobbiamo andare avanti, costi quel che costi. La realizzazione di un altro inceneritore in Campania è stata accantonata per varie ragioni che sono economiche prima che sociali".

Il botta e risposta

E sempre sul tema rifiuti, infuocato, ieri, il consiglio regionale: “Potremmo chiedere consigli tecnici alla giunta Raggi sui rifiuti, che ne pensa?", ha detto il Governatore rispondendo a Maria Muscarà del Movimento 5 Stelle che ha puntato il dito contro la gestione rifiuti regionale. La grillina ha spiegato che, dal suo punto di vista, De Luca passerà alla storia per aver «edulcorato» i nomi degli impianti per i rifiuti. "Non so se passo alla storia – ha ribattuto De Luca – ma io a Salerno ho portato la differenziata al 72%, ho realizzato 21 parchi urbani, bonificato le periferie, realizzato politiche sociali all’avanguardia come sugli asili nido e i servizi alla persona. Cittadina Muscarà, De Luca vive tranquillo, lei stia serena, non si dia pena", ha concluso.