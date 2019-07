Emergenza sangue: Avis invita a donarlo prima delle vacanze

"Prima di andare in vacanza, vieni a donare il sangue per chi non può vivere senza questo bene insostituibile". L'Avis lancia l'appello e scrive una nota destinata ai donatori, a tutti i cittadini, affinché possano recarsi in via Pio XI, al numero civico 1.

Info utili

La sede di Salerno è aperta il sabato e la domenica dalle ore 7.45 alle ore 10.30. La raccolta sangue può essere effettuata anche sul posto di lavoro. E' possibile contattare il numero telefonico 3381668683. I risultati delle analisi saranno inviati a casa.