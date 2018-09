Emergenza sangue: il Cns lancia l'allarme ai donatori

Serve sangue, ne serve tanto. Il Cns, Centro Nazionale Sangue, ha lanciato l'allame e si è rivolto nelle ultime ore a tutti i donatori italiani. A Salerno, al Ruggi mancano circa 18mila unità di sangue e il fabbisogno giornaliero dell’azienda è di circa 70 sacche. Il tam-tam è l'unico modo per fronteggiare la crisi. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola ha pubblicato un vademecum con tutti gli orari utili per poter effettuare donazioni.

La mappa in provincia

A Nocera e Battipaglia è possibile donare sangue tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle 12. Ad Eboli gli orari sono gli stessi ma è possibile farlo anche nei giorni festivi. A Polla è possibile donare dal lunedì al venerdì ed in Cilento, a Vallo della Lucania ed a Sapri, dalle 8.30 alle 12. Roccadaspide attende donatori dal lunedì al venerdì, ore 9-12.