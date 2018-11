Emergenza freddo: tanti senzatetto in cerca di un posto letto

Con l'arrivo del maltempo inizia anche l'emergenza freddo per i senzatetto. Se da tempo, infatti, sono attivi due dormitori sul territorio comunale gestiti uno dalla Caritas e l'altro dai Padri Saveriani, quest'anno non è ancora stato riattivato il dormitorio di via dei Carrari gestito dall'associazione Venite Libenter dove l'anno scorso decine di persone hanno passato le fredde notti invernali.

L'emergenza

Se Venite Libenter, in attesa di poter ricominciare l'accoglienza dei senzatetto in una struttura sta continuando la sua opera di raccolta di abiti e di coperte per i senzatetto, il Comune sta valutando anche soluzioni alterniative quali il potenziamento del centro Don Tonino Bello di piazza San Francesco. In questo modo si potrebbero coprire un'ottantina di posti letto per coprire le esigenze della città.

