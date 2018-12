“Emergenze radiologiche e nucleari in ambito territoriale ed ospedaliero” al Ruggi

Al via, domani mattina, nell’Aula Scozia del plesso Ruggi dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il corso di formazione “Emergenze radiologiche e nucleari in ambito territoriale ed ospedaliero” che punterà i riflettori sulle procedure da adottare, in ambito ospedaliero, nell’eventualità di emergenze radiologiche/nucleari.

I temi

Naturalmente l’ambito non sarà rigidamente ristretto, ma si parlerà anche delle iniziative assunte a livello nazionale in caso di rischio di contaminazioni radioattive, come, ad esempio, Chernobyl, Fukuschima ed altro. Particolare attenzione viene dedicata alla tematica relativa alla misura della dose attraverso l’impiego di biomarcatori o altre tecniche innovative equivalenti che, in caso per esempio di dispersione ambientale di materiale radioattivo, consentono di valutare gli effetti indotti dall’esposizione esterna e contaminazione interna.

La comunicazione

Saranno affrontate, infine, le problematiche inerenti l’approccio sia medico sia psicologico delle emergenze, nonché le regole da adottare per una loro efficace ed efficiente comunicazione.