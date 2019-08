Ragazzo tenta il suicidio, lo salva un carabiniere salernitano

Il carabiniere salernitano Emilio Gala ha salvato a Perugia un ragazzo di 18 anni che tentava il suicidio. La storia del militare eroe è stata raccontata dal quotidiano Il Mattino.

I soccorsi

Il 18enne era in bilico sul cornicione e ha minacciato di buttarsi giù. Emilio Gala, venti anni, è in Umbria per il tirocinio pratico alla compagnia dei carabinieri di Ponte San Giovanni guidata dal luogotenente Mirko Fringuello. Il giovane militare, originario di Battipaglia, è intervenuto insieme ad un collega. Ha parlato a lungo con il ragazzo che minacciava il suicidio e la chiacchierata distensiva ha nel frattempo favorito l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a posizionare le scale proprio mentre il 18enne stava per lanciarsi nel vuoto.