Il presidente Emilio Pappalardo dell’ASD Faiano riceve la benemerenza sportiva per una “storia d’amore” durata oltre 40 anni

Si è svolta sabato 22 giugno a Roma la cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega nazionale dilettanti e del Settore giovanile e scolastico, l’evento nazionale che ogni anno premia l’attività pluriennale di società e dirigenti dell’universo dilettantistico e giovanile.Tra i premiati il presidente Emilio Pappalardo, alla guida dell’ A.S.D Faiano (allora U.S Faiano) da circa 40 anni consecutivamente. Un premio meritato che va a ripagare un impegno ed una passione forte culminata con la nomina di Presidente nel 1981 accettando il testimone dall’amico Garofolo Salvatore. Da allora Pappalardo accoglie tutti i giocatori come un padre e proprio da buon padre di famiglia fa a se stesso una promessa, quella di regalare a questi ragazzi e a tutti quelli che si sono susseguiti negli anni, una speranza.Instancabile e passionale inizia la sua avventura nel 1968 al fianco dell’allora Presidente Giovanni Ligurso. A bordo del suo pulmino FIAT 850 comincia a macinare chilometri per portare la sua squadra a disputare i primi campionati dilettantistici organizzati dal Comitato Regionale Campania. Ben presto, gli viene affidata la nomina di cassiere della società, che conserverà per molti anni nonostante il susseguirsi di tanti Presidenti. Nomi famosi ed altisonanti che hanno fatto la storia della città di Pontecagnano Faiano: Nicodemo Nicola, Erra Donato, Troisi Filippo, Pisaturo Dott. Giuseppe, Pettinati Amedeo, Garofolo Salvatore. Era l’anno del sisma, anni difficili, anni di ricostruzione e speranza. Ed è proprio nel 1981 che l’allora Presidente Garofolo sente l’esigenza di dare nuova linfa alla società nominando un nuovo Presidente, il più disponibile Emilio Pappalardo. Inizia cosi una storia d’amore lunga ben oltre 40 anni e che ancora non è finita. Tanti gli aneddoti che ancora oggi possiamo sentire direttamente dalla sua voce ma il suo ricordo è sempre fermo a quella primavera del 1985 quando è entrato negli annali della storia dilettantistica cittadina. “E’ stato il Campionato più sofferto e difficile” - ci racconta il Presidente Pappalardo - “ fino alla penultima giornata eravamo secondi a soli due punti dalla prima in classica il Penta Vittoria Fisciano”. Solo due i punti che servivano a Pappalardo per entrare nella storia e far si che le speranze continuassero e portare il Faiano allo spareggio. “ Tanta era l’agitazione sia mia, che dei giocatori. Ci stavamo giocando il tutto per tutto. Ma anche un’altra cosa è rimasta impressa nella mia mente. Per la prima volta il campo non riusciva a contenete tutti gli spettatori che quel giorno erano accorsi. Parenti, amici, simpatizzanti tutti uniti per darci il loro supporto, farci sentire la loro presenza e vederci vincere”.La partita viene disputata a Faiano al San Benedetto gremito di spettatori. Il Faiano riesce a portarsi in vantaggio nei confronti della favorita Penta Vittoria Fisciano ma viene presto raggiunta e superata da quest’ultima. Ma Pappalardo vuole vincere e da bordo campo incita i suoi uomini a non arrendersi. Arriva il pareggio da parte del Faiano e alla fine il gol della vittoria per 3 a 2 targato da Gerardo Nicodemo. L’ovazione dei tifosi è ancora vivida negli occhi di Pappalardo. Ma manca ancora lo spareggio per poter davvero festeggiare. La gara finale viene disputata in un campo neutrale, quello di Frattamaggiore nel maggio del 1985. Il Faiano viene sommerso, ancora una volta, dall’affetto dei tanti tifosi accorsi a sostenerlo. 5 mila gli spettatori che non hanno potuto che costatare la forza di volontà di una squadra, data per sfavorita, ma pronta a riscrivere la storia e vincere. Il Faiano sconfigge il Penta Vittoria Fisciano, vince il campionato, Davide sconfigge Golia, ll Presidente Pappalardo aveva battuto il grande petroliere Galdieri, presidente della squadra avversaria. Tanti sono stati i successi della società che ha vinto il campionato Prima Categoria nel 97/98, il campionato promozione nel 2003/2004 ed infine il campionato Juniores Regionale nel 2014/2015. L’assegnazione della benemerenza è un riconoscimento importante e che va a siglare una carriera fatta di passione e di amore iniziata oltre 40 anni fa.

