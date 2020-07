Covid-19: encomio a tutte le associazioni impegnate nell'emergenza a Giffoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha conferito ieri l’encomio a tutte le associazioni e alle ditte giffonesi per l’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus. La cerimonia, in forma privata e nel pieno rispetto delle normative vigenti, si è tenuta nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città ieri, giovedì 16 luglio. Il Sindaco Antonio Giuliano, insieme al consigliere con delega al Volontariato, Fabio Toro, alla consigliera con delega alle Associazioni, Angela Delle Donne, e all’Amministrazione Comunale, ha dapprima ringraziato tutti i volontari per il grande lavoro svolto, per lo spirito di sacrificio e la vasta azione solidale messa in campo durante la fase di lockdown, assistendo in particolar modo le persone anziane e la popolazione maggiormente in difficoltà. Tante sono state le attività solidali portate avanti dalle associazioni: dal progetto “S.O.S Giffoni”, all’iniziativa “I Carrelli Solidali”, passando per lo “Sportello Psicologico” ideato ed attuato dall’associazione Mondo Famiglia, in sinergia con la dott.ssa Francesca Soldivieri.

A ricevere l’encomio sono state le associazioni: Il Gabbiano Onlus, South Land, Comitato Locale Croce Rossa Giffoni Valle Piana, Soccorso Montano Dedalo, Pro Curti, Scout C.N.G.E.I. sezione Giffoni, Mondo Famiglia. Un riconoscimento è stato consegnato anche alla dottoressa Francesca Soldivieri. Inoltre il Sindaco Antonio Giuliano ha voluto premiare le ditte agricole di Maurizio Granese, Angelo Petolicchio, Vincenzo Pettinati, Marcello Marotta, Giuseppe Andria e Ciro Granese che con grande senso di appartenenza e vicinanza al territorio hanno permesso attraverso mezzi ed apparecchiature di sanificare e nebulizzare quotidianamente l’intera Città durante la Fase-1 dell’emergenza Coronavirus.

“Sono orgoglioso di avervi avuto al mio fianco in un momento così drammatico per l’Italia intera – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Il mio plauso va alle associazioni, alle ditte e a tutti i volontari che con determinazione e capacità hanno scritto in un periodo di buio totale pagine luminose nella storia della nostra Città. Questo riconoscimento vuole essere un formale ringraziamento per l’efficienza, la dedizione, lo spirito di sacrificio ma soprattutto il grande senso di appartenenza messo in campo ogni gior