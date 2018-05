Capaccio Paestum, encomio al Sottocapo della Guardia Costiera Matteo Gregorio

“Per aver salvato con esemplare coraggio ed eccezionali virtù umane numerose persone in pericolo di morte, in cerca di una speranza di vita”, riceverà un riconoscimento, il cilentano Matteo Gregorio, Sottocapo di Prima Classe della Guardia Costiera. Domani, 10 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, gli spetterà un encomio al Valor Civile dall’Amministrazione comunale retta dal Sindaco Franco Palumbo.

L'impegno

Gregorio, che ha vissuto per diversi anni a Capaccio Paestum, è attualmente in servizio presso la Capitaneria di Porto di Cagliari. Il militare è impegnato da mesi nelle attività di soccorso navale a Samos nel Mar Egeo, dove giorno e notte aiuta persone in difficoltà che fuggono da guerre e persecuzioni. Già nel mese di febbraio, inoltre, Matteo Gregorio è stato insignito dell’importante onorificenza di Medaglia d’Oro al valor di marina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre nel luglio 2017 ha ottenuto la Medaglia di Bronzo per la missione internazionale “Poseidon Rapid Intervention” svoltasi in Mar Egeo(dove sono state tratte in salvo 928 persone) in cui il militare effettuò numerosi interventi contribuendo al salvataggio di centinaia di migranti.