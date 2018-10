Salva un uomo che tenta il suicidio, lettera di encomio del sindaco di Agropoli

E' stata inviata una lettera di encomio del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola al primo luogotenente nocchiere di porto dell’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, Aniello Fiorito. Quest'ultimo, infatti, ha salvato un magrebino che intendeva farla finita, minacciando di farsi travolgere da un treno.

“Desidero esprimere il ringraziamento più sentito da parte dell'Amministrazione Comunale e mio personale per il gesto da lei compiuto nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre 2018, quando con grande coraggio e incurante del pericolo, è intervenuto per salvare un magrebino che era deciso a volersi togliere la vita sui binari della stazione ferroviaria di Agropoli. Un atto di grande altruismo da parte sua, che deve essere preso da esempio da tutti i cittadini. La vita umana è preziosa e lei con il suo gesto ha evitato che un momento di irrazionalità potesse trasformarsi in tragedia”.