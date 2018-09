Open day nei Centri di Endocrinologia Pediatrica: l'iniziativa al Ruggi

Al via, da ieri, 17 settembre e fino al 22, gli open day nei Centri di Endocrinologia Pediatrica di tutta Italia per la valutazione gratuita della regolare crescita del bambino. Domani, 19 settembre, appuntamento al Ruggi di Salerno dalle ore 9: il messaggio Buona crescita=Buona salute sintetizza molto bene l’obiettivo della Campagna di sensibilizzazione “La Crescita dei Bambini” che l’associazione A.Fa.D.O.C. ha lanciato per questo mese di settembre.

La campagna

La campagna promossa dall’associazione A.Fa.D.O.C. Onlus in Italia riprende la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da ICOSEP (la Coalizione Internazionale che riunisce le Organizzazioni a supporto dei Pazienti Endocrinologici di tutto il Mondo) che si svolge generalmente nel mese di settembre e culmina nella giornata Children’s Growth Awareness Day il 20 settembre di ogni anno.

Parla Cinzia Sacchetti, Presidente A.Fa.D.O.C.

“Il 2018 è un anno molto speciale per tutti noi. Corre infatti l’anniversario dei 25 anni di attività di A.Fa.D.O.C., un traguardo davvero importante che sarà ricordato da questa rilevante iniziativa. Sono davvero tanti i Medici che hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione di questo “primo open day sulla crescita dei bambini”. L’elenco completo dei Centri è consultabile su: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5536".

Il consiglio

L’importante consiglio che arriva dagli specialisti è quello di non aspettare quando si ha un minimo dubbio che il proprio bambino stia crescendo poco o troppo lentamente. Una crescita irregolare potrebbe infatti nascondere problemi importanti che, se riscontrati precocemente e tempestivamente, possono essere affrontati nel modo migliore. Nell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è attivo da oltre 20 anni il Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e cura per il deficit dell’ormone della crescita sia in età pediatrica sia in età adulta diretto dal dottor Domenico Caggiano.

La modalità di partecipazione

L’Azienda metterà a disposizione di questa importante iniziativa l’Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica sito al Piano Terra della Palazzina Uffici - Mercoledì 19 Settembre dalle ore 9 fino ad esaurimento delle richieste.