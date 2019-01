“Endoscopia digestiva, nuove frontiere”: luminari del settore a confronto a Salerno

“Endoscopia digestiva, nuove frontiere”: questo il titolo della 22°esima edizione del corso realizzato con la Direzione Scientifica del dottor Attilio Maurano ed organizzato in collaborazione tra l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, UOC di Endoscopia Digestiva, e l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno e della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri.

Le sessioni

Il 1° e il 2 febbraio, presso il Grand Hotel Salerno, luminari del settore si alterneranno al tavolo dei relatori per informare la platea sulle tecniche più innovative e sui progressi registrati nel campo, partendo, venerdì pomeriggio, dal trattamento delle neoplasie del retto: saranno analizzati, dopo la diagnosi endoscopica, i vari metodi d’intervento, dalla resezione endoscopia alla chirurgia mini invasiva per finire con la valutazione di come e quando ricorrere a quella invasiva. Di grande interesse la sessione di sabato mattina quando si affronterà il tema della prevenzione con lo screening del Cancro del Colon Retto: saranno messi a raffronto i dati registrati nel Lazio, in Campania, Sicilia e Lombardia e si analizzerà, in questo contesto, il ruolo del medico di medicina generale.

I destinatari

Il convegno, diretto soprattutto agli studenti, ai giovani medici e agli specializzandi, si prefigge lo scopo di ottenere che i discenti acquisiscano conoscenze aggiornate sulla gestione del paziente affetto dalle principali patologie digestive, sia del tratto superiore sia del tratto inferiore, con particolare riguardo alla patologia bilio-pancreatica, permettendo poi loro di curare il paziente secondo la medicina delle prove di efficacia in collaborazione con gli specialisti del centro di riferimento. Dovranno, inoltre, essere in grado di effettuare il follow up periodico del paziente e di gestire il percorso assistenziale integrato medico di base-specialista-ospedale.

I presenti

Apriranno i lavori venerdì 1 febbraio, alle ore 14,00, Aurelio Tommasetti, Magnifico Rettore Unisa, Carmine Vecchione, Capo Dipartimento Medicina Unisa, Giuseppe Longo, Direttore Generale AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Giovanni d’Angelo, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno