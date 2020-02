Riflettori della Rai puntati sull'Endoscopia Digestiva e Operativa del Ruggi: il servizio

Nuove soddisfazioni per Endoscopia Digestiva e Operativa diretta dal dottor Attilio Maurano: la trasmissione Medicina 33, infatti, domani, martedì 18 febbraio, punterà i riflettori sul reparto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”.

La curiosità

Nel corso della trasmissione di Rai 2 condotta dalla giornalista Laura Berti, il dottor Maurano parlerà delle tecniche endoscopiche innovative sulle vie biliari e sul pancreas attualmente punto di forza della Divisione da lui diretta. Per queste metodiche, infatti, la UOC di Endoscopia Operativa è diventata un riferimento regionale con importanti flussi di pazienti provenienti anche da altre regioni del sud. Verrà fatto il punto sulla tipologia di interventi utili nella rimozione dei grossi calcoli biliari oltre che nella diagnosi delle stenosi indeterminate delle vie biliari per chiarirne la natura neoplastica o infiammatoria. La UOC di Endoscopia Operativa, ubicata nel Plesso Fucito di mercato San Severino, si occupa anche della interventistica del colon e dell’esofago con tutte le metodiche più moderne, sia nel settore della patologia benigna, sia per fornire una “palliazione” nei casi inoperabili.