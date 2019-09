Enjoy party a Paestum

Venerdi 1 Novembre ci sarà la festa più divertente dell’anno: Enjoy Party!



Enjoy party è un’occasione imperdibile per vivere il divertimento in All Inclusive .



Vivi 5 ore fuori dalla solita routine ad un costo contenuto.

L'ingresso al parco giochi è limitato ai soli possessori del biglietto.

Per ogni biglietto acquistato può accedere 1 nucleo familiare, composto per un massimo di 2 adulti e 2 bambini.

Ogni biglietto da diritto a :

- 4 ingressi (2 adulti + 2 bambini);

- 50 gettoni;

- potrai giocare illimitatamente a tutti i simulatori di gioco in FREE PLAY;

- accesso all'area imagination playground



ATTIVITÀ EVENTO:

Animazione,Spettacoli vari di illusionismo,magia,giocoleria, intrattenimento vario dedicato a tutta la famiglia



Il prezzo del biglietto in prevendita è di soli €20 se acquistato entro il 20 ottobre, se acquistato dopo il prezzo del biglietto è di € 30.

Il biglietto si può acquistare a questo link https://www.nevadapark.it/store/product/ticket-enjoy-party oppure direttamente alla cassa del parco giochi entro il 20 ottobre