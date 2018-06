Eboli, entra al Comune con un bastone e inizia a discutere: attimi di tensione

Tensione, al Comune di Eboli, ieri mattina. Un uomo si è presentato all’ingresso di Palazzo di Città, con un bastone, ed ha iniziato a parlare a voce alta e con toni minacciosi contro i presenti. In particolare, ha mostrato ostilità contro il neo assessore alle Politiche sociali, Carmine Busillo.

Il racconto

Come raccontato dallo stesso Busillo a La Città, l’uomo si è avvicinato con in mano una lettera mentre nell’altra una specie di bastone: ha iniziato, quindi, a spiegare di voler realizzare un suo progetto per godere di un sostegno economico. ”Non ho subito nessuna aggressione, nè tanto meno il collega vice sindaco Cosimo Pio Di Benedetto. Posso solo confermare che ci sono stati momenti di nervosismo ma che poi la situazione si è tranquillizzata”, ha precisato l'assessore.