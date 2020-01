Befana in anticipo per i bambini del Ruggi: i commercialisti regalano una culla speciale

La Befana arriva in anticipo per i bambini del Ruggi di Salerno. Domani alle ore 10.30, infatti, l’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno consegnerà un prezioso e funzionale regalo al reparto di Neonatologia. Un’iniziativa che dimostra come i commercialisti salernitani siano vicini e sensibili alla salute dei cittadini, soprattutto dei più piccini, e alle problematiche del territorio manifestando la forte sinergia tra il mondo dei professionisti, delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche.

L'iniziativa

Per quest’anno, in presenza del primario Maria Grazia Corbo, di tutto lo staff medico del dipartimento e dei membri dell’associazione benefattrice, verrà donata una culla per neonati, studiata specificatamente per il comfort e la sicurezza del bambino, al fine di offrire la soluzione più pratica e funzionale all’operatore sanitario. Tra le altre attività benefiche nel corso dell'anno, da parte dell'associazione, la consegna di tre borse di studio a studenti meritevoli per l’iscrizione alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, nonchè i contributi devoluti a favore delle mense dei poveri di Salerno e della LILT.

Parla il presidente dell’ANC Salerno, Matteo Cuomo

"Per la neonatologia è un dono avente sia valore economico che funzionale. Rappresenta un elemento importante da prendere in considerazione quando nasce un bimbo. La culla, infatti, sarà il suo nido dalle prime ore di vita e costituirà un vero e proprio sistema di cura del neonato. Non bisogna dimenticare che i bambini sono il futuro della nostra storia, una risorsa che si deve coltivare nel presente ed il nostro compito è quello di provvedere a loro consentendogli di crescere nel migliore dei modi"