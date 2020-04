Sarno: dopo Pasqua riapre l'ufficio postale di Episcopio

Dopo le festività pasquali riaprirà, almeno per un giorno a settimana, l'ufficio postale di Episcopio, a Sarno. A darne notizia, il Sindaco Giuseppe Canfora, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera ai vertici di PosteItaliane chiedendo la riapertura dello sportello per motivi di necessità e di urgenza.

Il commento

"Ringraziamo Poste Italiane per aver accolto la nostra richiesta – spiega il Sindaco Canfora –. Abbiamo raggiunto un piccolo grande obiettivo utile alla popolazione, anche e soprattutto per evitare assembramenti in questo periodo di emergenza. Detto questo, invito i cittadini a recarsi presso gli uffici postali solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili ed urgenti".