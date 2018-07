"Tu al mio fianco non ti siedi": episodio razzista su un bus salernitano

Un episodio di razzismo decisamente imbarazzante, quello raccontato dal quotidiano La Città. Sull’autobus della linea 5 che va da via Ligea alla zona industriale di Salerno, un ragazzo tunisino di circa 30 anni sarebbe stato redarguito da un passeggero, mentre si stava sedendo: "Qui non ti puoi sedere mi dai fastidio – gli avrebbe detto l’anziano signore vicino di posto del giovane – tornatene al tuo paese che è meglio, vai va…".

Il fatto

L’anziano, non contento, avrebbe insistito: "Venite a comandare in Italia, jatevenn (andatevene ndr)". Il giovane extracomunitario all’inizio sarebbe rimasto in silenzio, ma poi avrebbe provato a dire la sua: "Io ho un regolare abbonamento di 40 euro ed ho il diritto di sedermi come tutti". Ma l’anziano signore balzando in piedi avrebbe iniziato ad inveire contro il giovane. Nel pullman nessuno tra i passeggeri sarebbe intervenuto. A placare gli animi, ci avrebbe pensato l'autista che, tuttavia, avrebbe detto al giovane straniero: "Devi portare rispetto a chi ha più anni di te". Tanta amarezza.