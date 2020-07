Blitz in Costiera: sequestrata la passerella in cemento sulla spiaggia

Ancora un blitz in Costiera Amalfitana, a tutela dei beni paesaggistici e ambientali. Dopo il sequestro del ponticello in acciaio posto sul ruscello San Nicola, installato senza autorizzazioni, che serviva a collegare via Marina con via Capotomolo, la Guardia Costiera è intervenuta ad Erchie.

I dettagli

In collaborazione con la Capitaneria di porto di Salerno, i militari hanno eseguito su ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, il sequestro preventivo di una passerella pedonale di cemento armato, fondata - scirve il Vescovado - su massi di grosse dimensioni. La passerella risultava priva dei necessari titoli autorizzativi.

Le sanzioni

E' stata denunciata una persona: si tratta di un 70enne. Dovrà rispondere di reati in materia ambientale paesaggistica e demaniali. Esultano gli ambientalisti