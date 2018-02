Sorpreso con 9 ovuli di eroina negli slip: nigeriano arrestato a Bellizzi

Nascondeva negli slip 120 grammi di eroina, divisa in 9 ovuli, già pronta per essere distribuita agli assuntori. Un nigeriano di 48 anni, J.I.O. domiciliato a Napoli, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Bellizzi, nei pressi della stazione ferroviaria. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I controlli

L’uomo, notato dai militari impegnati in un servizio perlustrativo disposto dalla Compagnia di Battipaglia, è apparso subito agitato durante la perquisizione. Accompagnato presso gli uffici dell’Arma, è stato trovato in possesso di 9 ovuli di eroina, nascosti negli slip, per un peso complessivo di 120 grammi. Nelle sue tasche c'erano anche 385 euro in contanti. Dopo la notte trascorsa nella camera di sicurezza della Compagnia di Battipaglia, diretta dal Maggiore Erich Fasolino, il 48enne è stato processato per direttissima questa mattina al Tribunale di Salerno.