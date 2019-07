Eruzione a Stromboli, a Palinuro "si ritirano" le acque

Un escursionista morto e uno ferito: questo il bilancio della terribile esplosione del vulcano a Stromboli che sta tenendo tutti col fiato sospeso. A Ginostra, come riportano i colleghi di Messinatoday, sembra stiano bruciando le case perchè la frazione di Lipari è stata colpita in pieno dal magma. In piazza, a Stromboli sono tutti concentrati abitanti e turisti ancora terrorrizzati dall’esplosione che ieri, intorno alle 16.45 ha stordito le isole Eolie. Un boato causato dall’eruzione dello Stromboli che ha provocato incendi in più punti dell’isola e l’ha letteralmente avvolta in una nude densa e nera. C’è grande preoccupazione fra gli abitanti che fino alle 18, nonostante le rassicurazioni, non avevano ancora visto i canadeir.

Tutto nasce da un evento singolo e inaspettato. Secondo quanto dichiarato dalla protezione civile, infatti, l'attività vulcanica è, fino a quel momento, nella norma, almeno riguardo i dati registrati che rientravano negli standard. Non ci si aspettava però che il materale eruttato andasse a provocare incendi lungo la dorsale che si affaccia su Ginostra e sull'osservatorio. La Prefettura ha attivato l'unità di crisi. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco (Drago 68) decollato dal Reparto Volo di Catania per raggiungere Messina, dove incaricherà personale di terra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina per trasportarlo nelle zone di emergenza. Un altro elicottero dei Vigili del fuoco del Reparto Volo di Salerno si è recato in zona operazioni (Isola di Stromboli) per dare il primo soccorso.

Le conseguenze in Cilento

Da alcune testimonianze, pare che intorno alle 17, presso la Baia del Buondormire, a Palinuro, l’acqua si sia ritirata: le barche che erano in mare si sarebbero arenate e i bagnanti che erano in mare, si sarebbero trovati inspiegabilmente tra la sabbia. Poco dopo, tutto sarebbe tornato alla normalità.



Franco Ortolani, geologo e senatore del Movimento 5 Stelle: