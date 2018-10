Sarno, esalazioni nauseabonde da un tombino: malore in strada per un uomo

Un episodio increscioso e allarmante si è verificato, la scorsa notte, a Sarno. Un uomo, avvicinandosi all’entrata della sua abitazione, è stato colpito da un malore a causa delle esalazioni nauseabonde che fuoriuscivano da un tombino, sito proprio a ridosso del suo cancello. Gli odori gli avrebbero fatto perdere i sensi, provocandogli tosse e conseguenti problemi respiratori. Sul posto, oltre al Pronto Intervento, anche i carabinieri.

L'intervento

In merito all'accaduto scende in campo Potere al Popolo Sarno: "E' necessario che gli organi preposti per il controllo si attivino immediatamente per attuare le verifiche necessarie alla bonifica del territorio ed individuare i responsabili, punendoli severamente, poiché ricordiamo, che la zona in questione accoglie anche una scuola elementare. Oltretutto proponiamo ai cittadini di attivarsi in un’azione di vero e proprio controllo popolare sul territorio, organizzandosi in comitati che si assumano l’impegno di segnalare immediatamente questi atti criminosi".

L'appello di Potere al Popolo