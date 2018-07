Esce “The music game”, il nuovo brano di Garcia Pà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In un’epoca di chiusura e isolamento, c’è chi prova ad unire grazie alla cultura, più precisamente alla musica. È questo il messaggio dell’ultimo brano di Garcia Pà, il giovane artista italo-peruviano che poche settimane fa aveva lanciato un altro singolo dedicato al suo idolo calcistico Paolo Guerrero – riammesso dopo una squalifica in occasione di Russia 2018. The Music Game è un brano che, realizzato insieme all’amico e artista peruviano JP, vuole lanciare un messaggio di unione e integrazione culturale. Come si evince dallo stesso incipit musicale, in cui Garcia Pà canta: “El Mundo en un solo lenguaje, la musica el mensaje”, i due ci tengono a specificare come la musica sia forse l’arte della condivisione per eccellenza. Un linguaggio capace di andare oltra ogni tipo di differenza culturale. L’idea è nata grazie all’incontro fra i due artisti, avvenuto la prima volta all’interno di un sistema di promozione per giovani artisti urbani provenienti dal Perù. La sintonia è immediata e decidono di avviare un progetto insieme. Così, quando si ritrovano nello studio del producer Myke Beat, i due iniziano a parlare del loro grande amore, la musica appunto. Da qui, l’idea di scrivere un pezzo dedicato a questa straordinaria arte è praticamente immediata. Nasce così The Music Game. Il videoclip, girato fra Genova e Roma, sarà disponibile a breve.