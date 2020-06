Bocconi avvelenati in due comuni salernitani: l'allarme dei sindaci

Esche avvelenate a Futani e Laurito: come riporta Infocilento, nel primo comune, è stato trovato un cane morto, in via Bianchi per sospetto avvelenamento, per cui è scattata un'ordinanza del sindaco Aniello Caputo per il divieto di lasciare uscire cani e gatti.

Caso sospetto di avvelenamento di un animale anche a Laurito: il sindaco Vincenzo Speranza ha disposto l’obbligo di condurre gli animali domestici con museruola o altro dispositivo che scongiuri il rischio di ingestione di bocconi avvelenati, in particolare in via Madonna del Carmine. L'appello è che vengano incrementati i controlli, al fine di scongiurare nuove crudeli uccisioni.