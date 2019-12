Ossicini e wurstel con spilli sul Carmine: allarme per cani e gatti

Ossicini e würstel con dentro spilli, a Salerno, in via Salvatore Calenda e zone limitrofe. Come segnalano alcuni animalisti, il barbaro scopo è quello di uccidere cani e gatti. Gli ossicini, specie se cotti, possono spezzarsi e frantumarsi nello stomaco diventando vere e proprie schegge taglienti pericolose per bocca, tratto esofageo o intestino e i würstel con spilli, addirittura, sono in grado di causare morte immediata.

La precisazione

Va ricordato che posizionare esche e bocconi avvelenati e maltrattare gli animali rappresentano azioni punibili per legge, con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con multe da 3.000 a 15.000 euro. Si raccomanda, intanto, prudenza ai proprietari dei cani, specie a quelli residenti sul Carmine.