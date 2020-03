Cade in un dirupo: escursionista salvato dal Soccorso Alpino ed elisoccorso di Salerno

Le squadre tecniche e medicalizzate del CNSAS dalle zone limitrofe e l’elisoccorso di Salerno del 118 hanno tratto in salvo un escursionista caduto in una gola nel comprensorio del comune di Avella, in località Acquapendente.

I dettagli

Il giovane, mentre percorreva un sentiero in discesa insieme ad altri 2 amici, è scivolato in una piccola gola, riportando un serio trauma ad un piede che gli ha reso impossibile proseguire in autonomia. L’escursionista è stato raggiunto intorno alle 15.00, medicalizzato e recuperato tramite il verricello ed infine elitrasportato presso il più vicino ospedale.