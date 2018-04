Esenzione ticket da reddito, firmata la convenzione tra patronati e Asl Salerno

Questa mattina, presso la sede dell’Asl in via Nizza a Salerno, è stata sottoscritta la convenzione per l’effettuazione del Servizio Sportello Ticket relativo al rilascio dell’Autocertificazione per l’esenzione da reddito. A breve l'Azienda Sanitaria Locale comunicherà anche l'elenco delle sedi periferiche dei patronati aderenti.

I firmatari

I patronati che hanno firmato la convenzione sono: Enpas-Salerno, Enac-Salerno, Epasa-Itaco, Inpas-Salerno, Encal-Cisal, Enapa, Ital Uil, Sias, Acai, Enasc Salerno, Coldiretti-Epaca, Senas-Salerno, Aic (Encal-Inpal). In precedenza fu sottoscritta già da Cgil-Inca e Inas-Cisl.