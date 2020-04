Covid-19, esercito nell'Agro nocerino sarnese: intervengono Tofalo e Strianese

E’ partito un nuovo modulo per il servizio di vigilanza fissa agli svincoli autostradali dell’A3 Napoli-Salerno, dell’A30 Caserta-Salerno e sui princi​pali snodi della viabilità ordinaria nei comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese.

L’appoggio del Governo

Una decisione, quella della Prefettura di attivare l’Esercito, che è stata concordata anche con il Governo nazionale. "Con il potenziamento del dispositivo Strade Sicure veniamo incontro alle richieste dei sindaci delle amministrazioni locali per l'emergenza Covid-19” spiega il sottosegretario di stato alla Difesa Angelo Tofalo: “Laddove ci è stato richiesto siamo intervenuti aumentando il numero dei militari, 60 unità in più a Salerno e 115 nella piazza di Napoli, e dove necessario è stata anche rimodulata l'operazione per renderla ancora più aderente alle necessità contingenti. La risposta puntuale della Difesa in Campania, così come su tutto il territorio nazionale, è sotto gli occhi di tutti. Stiamo facendo un grande lavoro d'intesa con il Ministero dell'Interno e con le Prefetture che viene riconosciuto dai sindaci e dai cittadini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Soddisfatto per l’intervento dei militari anche il presidente della Provincia e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese: “Il provvedimento di rinforzare il controllo nei comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese ha tenuto conto dell’alta densità demografica del territorio, che costituisce un continuum con l’area napoletana, e del riscontro di numerosi casi positivi nel circondario in cui sono presenti stabilimenti industriali, che registrano flussi di traffico intensi dovuti allo spostamento quotidiano dei lavoratori. Fiducioso per la presenza dell’esercito sui nostri territori, voglio comunque ringraziare i tantissimi cittadini che hanno rispettato le regole imposte dalla normativa per limitare la diffusione del Covid19. A loro va tutto il mio apprezzamento per il forte senso di responsabilità dimostrato, anche in queste festività pasquali appena trascorse. Esorto tutti a continuare così, senza scoraggiamenti e senza abbassare la guardia. Tutti insieme ce la faremo”.