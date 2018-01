Gang dell'Agro: i 9 giovani non metteranno più piede a Salerno per 3 anni

Sono stati emessi dal Questore, questa mattina, 9 provvedimenti di rimpatrio con il foglio di via obblogatorio e con il divieto di ritorno a Salerno per 3 anni. I destinatari sono i giovani della gang di San Marzano sul Sarno e Pagani, accusati dei gravi danneggiamenti alle auto in sosta, effettuati l'11 ottobre.

La valutazione

I 9, sottoposti agli arresti domiciliari, sono stati valutati come soggetti perocolosi anche perchè hanno usato, per gli atti vandalici, armi ad aria compressa con piombini. I giovanissimi, dunque, potranno tornare eventualmente a Salerno solo dopo l'autorizzazione della Polizia e per il tempo strettamente necessario al caso.