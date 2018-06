Colpo ad Eboli, fanno esplodere il bancomat e rubano 90mila euro

Colpo ad Eboli: un gruppo di tre malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Bari, in via San Giovanni, dopo aver manomesso le telecamere di sorveglianza. Mentre due dei ladri agivano, il terzo, alias il palo, li attendeva in auto.

Il colpo

Entrati nell’Istituto di Credito hanno portato via un bottino di 90mila euro. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all’identità dei ladri.