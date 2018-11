Esplosione in un appartamento a Sala Consilina: coppia ustionata, si indaga

Paura, nel pomeriggio, a Sala Consilina, in località Sagnano: come riporta Ondanews, in un appartamento si è verificata un‘esplosione, per cause in corso di accertamento.

L'ustione

In casa, al momento dell’accaduto, si trovavano un uomo di Sala Consilina e una donna di nazionalità rumena: i due sono stati rimasti ustionati.

I soccorsi

A soccorrerli, i sanitari del 118 che li hanno condotti presso l'ospedale di Polla. Sul posto, anche i vigili del fuoco per domare il rogo e le forze dell'ordine per le indagini del caso: accertamenti in corso.