Striscione anti-Salvini rimosso, a Salerno: esposto contro gli agenti della Digos

Presentato un esposto sull'operato degli agenti della Digos che, lo scorso 6 maggio, durante il comizio del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ordinarono la rimozione dello striscione con su scritto 'Questa Lega è una vergogna', in piazza Portanova, a Salerno. A denunciare l'azione degli agenti, Marco Giordano, giornalista e cittadino salernitano. Per quell'episodio risultano indagate due persone dalla Procura.

La precisazione

"La mia non è una crociata contro le forze dell'ordine o la polizia. Semplicemente voglio che venga fatta luce, nel bene e nel male. Voglio sapere se siamo di fronte a una deriva e questo serve anche alle istituzioni. È un invito per chiederci in che direzione stiamo andando", ha precisato Giordano. Intanto, sulla vicenda, è intervenuto Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

Parla Paoloni