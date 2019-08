Trentenne con problemi psichici espulso, parla il direttore dell'Ufficio Migrantes

Sconcerto e amarezza, sui social, per l'episodio che ha visto come protagonista Adam, il nigeriano 30enne con problemi psichici che, ieri, in via Clark, è stato espulso, dopo essersi lavato, nudo, nei pressi di una fontana. L'uomo, come confermato dai volontari salernitani che lo conoscevano, era innocuo, reduce da torture in Libia di cui porta profonde cicatrici su tutto il corpo. Ha destato scalpore e perplessità, dunque, la disposizione per il suo rimpatrio, viste le sue condizioni psichiche che avrebbero meritato assistenza e attenzione da parte delle autorità preposte.

Il ricorso

Mentre l'associazione Venite Libenter si sta muovendo legalmente per comprendere cosa sia possibile fare per aiutare Adam, il direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Antonio Bonifacio, in in lungo post su Facebook, ha espresso le sue riflessioni sulla vicenda, ricostruendo il profilo del giovane straniero.

Di seguito, il post del direttore dell'Ufficio Migrantes