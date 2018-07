Terrorismo, espulso un pakistano residente a Sarno

Ancora un caso collegato al terrorismo, nell'Agro: è stato espulso un cittadino pakistano residente a Sarno. Gli agenti della Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Salerno hanno dato esecuzione al decreto emesso il 17 ottobre scorso, dal Ministro dell’Interno, nei confronti del 38enne, già attenzionato dal personale della stessa Digos. L'uomo è stato bloccato all’aeroporto di Napoli Capodichino non appena sbarcato dal volo Turkish Airline, proveniente da Istanbul.

Le accuse

Il pakistano, già residente nel comune di Sarno, munito di regolare permesso di soggiorno, era considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato poiché ritenuto capace di agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Infatti era sospettato di essere inserito in un network operativo composto da soggetti noti per aver assunto posizioni religiose radicali di fede sciita e coinvolti in attività ricognitive propedeutiche allo svolgimento di azioni violente ed inoltre risultava coinvolto in una organizzazione dedita allo spionaggio e collegata alle milizie iraniane, volta alla realizzazione di atti terroristici sul territorio italiano.

Le indagini

Le attività investigative condotte dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalla Digos della Questura di Salerno, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della locale Procura della Repubblica, volte alla localizzazione ed al rintraccio del pakistano, non avevano consentito l’individuazione dell’extra comunitario in questa provincia, dalla quale lo stesso si era allontanato dalla scorsa estate, facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia le indagini hanno permesso di individuare sia l’abitazione presa in fitto a Sarno che alcuni soggetti con i quali era risultato essere stato in contatto in quel territorio.

L'espulsione

Non appena sbarcato dall'aereo proveniente dalla Turchia, al pakistano, bloccato in area sterile dell’aeroporto di Napoli, sono stati notificati il provvedimento del Ministro dell’Interno ed il decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Salerno il 23 ottobre e, allo stesso tempo, si è provveduto a ritirargli i documenti italiani in suo possesso (carta di identità rilasciata dal comune di Sarno e permesso di soggiorno revocato). Gli è stato notificato un respingimento alla frontiera, e, contestualmente, è stato riaccompagnato a bordo dello stesso aereo con il quale era giunto in Italia, ripartito poi alla volta di Istanbul.