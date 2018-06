Estate 2018, rischia di slittare il collegamento Sapri-Eolie

Il Metrò del Mare è pronto a partire domenica 1 luglio. Slitterà, invece, l’attivazione del collegamento via mare Sapri-Isole Eolie inizialmente prevista per il prossimo 7 luglio. Il motivo? L’assenza di un distributore carburante all’interno del porto della Città della Spigolatrice.

La decisione

L’Alicoast, in queste ore, è impegnata per risolvere quanto prima il problema. L’obiettivo è ottenere i permessi necessari per consentire ad un’autobotte carico di carburante di approvvigionare nei weekend il traghetto che collegherà Sapri con Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.