Estate 2019: i salernitani pronti alle vacanze, le mete preferite

L'estate tarda ad arrivare, quest'anno. Ma sono già tanti i salernitani che volgono lo sguardo alle vacanze per cogliere al volo le offerte di viaggio più convenienti. Lo conferma, Roberto Buonfrisco dell'agenzia Buenos Dias Viaggi e Vacanze di Salerno che ci ha offerto una panoramica sulle mete preferite da giovani e meno giovani, quest'anno.

Le mete

"Per quanto riguarda i più giovani, le mete preferite sono sicuramente le isole greche (Zante, Mykonos e Corfù) e le isole spagnole (Baleari e Canarie), mentre i meno giovani scelgono le crociere, capitali europee e molti viaggi di gruppo in Europa e soprattutto Stati Uniti e sud America (Perù)", racconta Buonfrisco.

Il mare

Circa i viaggi di nozze, in programma da settembre a dicembre, risultano svariate le mete: dalla Malaysia, alla Thailandia, ai Caraibi. Gli amanti del mare, in Italia, invece, si recheranno soprattutto in Sardegna, Puglia e Calabria. Non resta che attendere il caldo e...partire.