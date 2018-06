Estate da incubo per la sanità, la Cisl Fp di Salerno: "Mancano 400 infermieri"

Mancano 400 infermieri alla sanità salernitana per superare l’emergenza di personale: è quanto sostiene la Cisl Fp Salerno, con il segretario generale Pietro Antonacchio che ha messo nero su bianco quello che non va all’Asl e al “Ruggi d’Aragona”. “Solo il direttore dell’Asl, Antonio Giordano, ha riscontrato le richieste dei sindacati e ha convocato un confronto per il prossimo 7 giugno. Al Ruggi, invece, i sindacati stanno ancora aspettando di sapere come affrontare la emergenza estiva rispetto alla autorizzazione della Regione”, ha detto Antonacchio.

L'ira di Antonacchio

E prosegue: “Purtroppo, come volevasi dimostrare, la situazione delle aziende sanitarie è prossima al collasso. Se in tempi di ordinaria attività la stessa veniva garantita in spregio a tutte le norme contrattuali e legislative relative al rispetto dell’orario di lavoro e con utilizzo sproporzionato di libera professione e convenzionamenti esterni, in tempi critici gli stessi strumenti straordinari non possono essere osservati e quindi l’unica vera possibilità è la chiusura ovvero accorpamenti ovvero grave riduzione delle attività. Chi paga tale scempio? Cittadini e lavoratori di Salerno e provincia cioè il territorio che ha dato gli albori politici all’attuale governatore della Regione e Commissario ad Acta del settore sanitario”. Secondo il sindacato, inoltre, un altro grave adempimento messo in campo dal primo giugno scorso presso il “Ruggi” è quello relativo all’accorpamento dei reparti di ematologia e oncologia, con una riduzione dei posti letto oncologici che passano addirittura da 7, più 1 aggiuntivo in caso di necessità, a soli 2 posti letto, quindi con una riduzione di tre quarti della previsione attuale, per consentire le ferie estive al personale. E’ di queste ore anche l’accorpamento della Chirurgia del Fucito di Mercato San Severino con l’Orl Universitaria, accorpamento che oltre a confliggere con logica e buon senso va in deroga anche all’atto aziendale e pertanto alla pianificazione che lo stesso ente si è data poiché si accorpano unità complesse appartenenti a dipartimenti diversi. D’altra parte se si hanno difficoltà a gestire l’ordinario in emergenza, tutte i limiti si mostrano nelle emergenze.

L'asl

Sul fronte Asl, invece, presso il presidio ospedaliero di Scafati sempre a decorrere dal primo giugno, è stata chiusa la lungodegenza per carenza di personale, per suddividere gli operatori qui impiegati tra i reparti di Medicina, Pneumologia e Reumatologia. Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Battipaglia è chiuso da due giorni per evitare diffusione epidemica e presso la stessa struttura si vagheggia l’ipotesi di un accorpamento del reparto di Cardiologia con quello di Medicina. Per Medicina è oramai intollerabile che per 18 posti letto che si moltiplicano in aggiunta per necessità fino ad arrivare a 22-23, la turnistica viene garantita solo con 2 unità infermieristiche, senza personale aggiuntivo di supporto, siano essi ausiliari ovvero operatori socio sanitari, con quotidiano, continuativo e intollerabile dequalificazione e demansionamento dell’organico. All’Umberto I di Nocera, il più grande dell’Asl Salerno, la situazione è drammatica al Pronto soccorso, all’Unità Emodinamica, in Anestesia e Rianimazione, in Ostetricia e Ginecologia, in generale un po’ in tutta la struttura poiché nessun servizio o reparto ha un numero adeguato di personale per far fronte all’ordinario carico di lavoro per il numero di prestazioni necessarie.

La denuncia

"Per non parlare delle situazioni dei Dipartimenti, in special modo quello della Salute Mentale che l’unica cosa che sa determinare è la chiusura notturna delle attività come è accaduto al Centro Salute Mentale di Angri. - si legge sulla nota stampa- La grave mancanza di personale ha determinato una condizione generalizzata per cui quelli operanti nelle strutture sono ormai stremati per garantire l’assistenza, costretti a turni stressanti perché quelli che vanno via non vengono sostituiti, richieste di reperibilità che raggiungono anche un numero insostenibile di 12/13 al mese hanno causato una impossibilità anche nella gestione del personale, considerando tra l’altro che l'età media degli infermieri si aggira sui 56-57 anni, ma molti di questi hanno addirittura superato i 60. Il tutto si traduce in un’assistenza precaria, e questo nonostante le ripetute segnalazioni alla dirigenza da parte delle organizzazioni sindacali. Se a tutto ciò si somma la generale mancanza di presidi, le barelle rotte, l’insufficienza di sedie a rotelle".

L'appello

La Cisl Fp ha richiesto ai direttori generali di Asl e “Ruggi” un incontro immediato poiché le condizioni in cui versano tutte le struttura sanitarie sono gravi. “Quelle denunciate sono solo le punte più evidenti ma la situazione è generalizzata e diffusa. In situazioni eccezionali si devono trovare soluzioni straordinarie”, ha concluso Antonacchio, auspicando un confronto serrato e la ricerca di strategie a tutela dei lavoratori ma soprattutto "a garanzia del diritto sacrosanto ad avere assistenza dei cittadini salernitani".

Le carenze emerse nella riunione del 1° giugno