Estate sicura post Covid, a Capaccio si pensa agli steward sulle spiagge

L'estate è alle porte ed il sindaco di Capaccio Paestum non perde un minuto di tempo. Il primo cittadino Franco Alfieri, infatti, preannuncia una ordinanza che disciplinerà il modo di comportarsi in spiaggia, sulla base delle indicazioni regionali. E non solo: “Faremo delle assunzioni tramite la società partecipata. Tantissimi giovani che non hanno trovato occupazione nell'attività stagionale, avranno la possibilità di lavorare per controllare le spiagge libere”.

L'idea è quella di supportare il lavoro delle forze dell'ordine con steward sulle spiagge, in modo da garantire a tutti vacanze al mare in sicurezza.