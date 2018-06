Emergenza estiva negli ospedali dell’Asl Salerno: nuove assunzioni

Ottanta infermieri a tempo determinato e venti operatori socio sanitari. E' la garanzia che il manager dell'Asl Salerno, Antonio Giordano, ha dato questa mattina alle organizzazioni sindacali di categoria, durante l'incontro tenutosi presso la direzione generale dell'Azienda. "Siamo soddisfatti dell'apertura del manager dopo le nostre richieste - ha detto Antonacchio della Cisl al termine del confronto - Siamo sicuri che l'aumento di personale eviterà la situazione d'emergenza che da mesi ormai avevamo preannunciato per il periodo estivo. Giordano, durante l'incontro, ha dato riprova di essere al corrente dello stato di salute dell'Azienda, effettuando una disamina molto chiara di quello che sta succedendo all'interno dell'Asl. Dal 1° settembre e fino al termine del 2018 sarà ridefinito il fabbisogno organico dell'Asl a partire dall'atto di programmazione aziendale. Avvertita la necessità di poter attingere al reclutamento a tempo determinato e in maniera straordinaria, fino al 31 dicembre prossimo e senza possibilità di revoca, per 80 infermieri e 20 operatori socio sanitari . Inoltre pare che l’Asl abbia completato gli adeguamenti contrattuali riferiti agli arretrati e alla messa in regime degli stipendi attesa da 9 nove da circa 5.600 operatori sanitari”.