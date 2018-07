“Estate Sicura”: intensificati i controlli della Polizia nel salernitano

Al via, "Estate sicura": il 2, 3 e 4 luglio è stata effettuata l’operazione ad alto impatto della Polizia di Stato, per la prevenzione dell’illegalità diffusa nel territorio della provincia di Salerno, in particolare i reati di tipo predatorio. Intensificati, dunque, i controlli della Sezione Volanti della Questura di Salerno e degli Uffici Controllo del Territorio dei Commissariati distaccati di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, anche con l’impiego delle pattuglie di rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine Campania e Basilicata, nonché da parte degli equipaggi appartenenti alle Specialità della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e della Polizia Ferroviaria. Coinvolta anche la Polizia Locale, per il controllo e la sicurezza della circolazione stradale.

Gli agenti

Complessivamente sono stati impiegati 281 agenti e sono stati controllati in totale 3684 veicoli, di cui 3276 tramite sistema automatizzato per il controllo a distanza delle targhe. Sono state sottoposte a controllo anche 1936 persone, di cui 343 stranieri, ed identificate 248 persone con a carico precedenti di Polizia.

Le sanzioni

Elevati, dunque, 106 verbali relativi a violazioni al Codice della Strada, di cui 14 che hanno comportato anche la sanzione del sequestro del veicolo, per mancata copertura assicurativa.