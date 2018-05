Estate 2018, partono i collegamenti tra Sapri e le Isole Eolie

Aumentano i collegamenti via mare, in vista della prossima stagione estiva, nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno.

I dettagli

Dal 1 luglio 2018, infatti, sarà possibile raggiungere dal porto di Sapri le località turistiche di Stromboli, Panarea, Lipari e i luoghi più suggestivi delle Isole Eolie. I collegamenti marittimi saranno attivati nei weekend. L’accordo è stato siglato, nei giorni scorsi, tra Trenitalia, Alicost e Regione Campania e prevede anche il biglietto integrato treno-aliscafo sulla tratta Milano-Eolie via Sapri.A breve verranno ufficilizzate le tariffe e gli orari.