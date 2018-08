Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Jennifer Lopez "beccati" in Costiera: l'agosto dei vip nel salernitano

Ha fatto capolino a Positano, l'affascinante Jennifer Lopez che, secondo indiscrezioni, sarebbe dovuta convolare a nozze con Alex Rodriguez a Ravello. Come riporta Il Vescovado, a distanza di mesi, la suggestione è svanita anche perchè il matrimonio tra i due sembra ancora lontano. Tuttavia, seppure non in abiti da matromonio, la coppia è tornata in Costiera Amalfitana a bordo di uno yatch di lusso.

I vip

Domenica, intanto, Leonardo Di Caprio a sua volta è giunto nella Divina, come mostrato dalla stessa star con delle foto pubblicate su Instagram sulla sua fan page. Insieme alla compagna Camila Morrone, dunque, anche la coppia di vip ha scelto di vivere attimi di relax in Costiera. Sempre qualche giorno fa, insieme alla moglie Rita Wilson e dell'amica Gayle King, è spuntato pure il due volte premio Oscar Tom Hanks, immortalato dai paparazzi anche mentre visitava la Grotta Azzurra a Capri. La Divina, insomma, si conferma anche quest'anno meta preferita delle stelle di Hollywood.