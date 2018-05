Scacco alla banda di parcheggiatori abusivi: 32 arresti per estorsione aggravata

Nelle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito 32 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti parcheggiatori abusivi, accusati a vario titolo di estorsione aggravata, commessa nel capoluogo nei confronti degli automobilisti.

Gli accertamenti

L'indagine che si avvalsa anche di documentazione video-fotografica, ha fatto emergere il sistema dell’esercizio abusivo, organizzato in modo professionale e svolto dietro compenso in diverse zone della città di Salerno, anche in aree già adibite al parcheggio a pagamento comunale.

Il sistema

In particolare, grazie all'attività investigativa, è stato scoperto che gli automobilisti sono stati costretti all’indebito pagamento di piccole somme di denaro (fino a 5 euro per ogni veicolo in sosta), attraverso atteggiamenti intimidatori e indirettamente minatori da parte degli abusivi, come il prospettare eventuali aggressioni fisiche e danneggiamenti delle auto.